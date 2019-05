Hilpoltstein

Naturschützer beklagen illegale Fällung von Obstbäumen

13.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat die illegale Fällung von mehreren tausend für den Artenschutz wichtigen Obstbäumen in der Fränkischen Schweiz kritisiert. An einigen Stellen der Region biete sich ein echtes "Horrorszenario", hieß es in einer Meldung des Verbandes vom Montag. Teilweise seien die bisherigen Streuobstwiesen zu Ackerland gemacht worden, beklagte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäfer.

Der oberfränkische Bauernverband bestätigte zwar die Baumfällungen, bestritt aber den illegalen Charakter der Aktion. Die Streuobstwiesen ständen nicht unter Schutz. Viele Obstbaumbesitzer seien wegen des Artenschutz-Volksbegehrens verunsichert.