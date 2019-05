Köln

Oliver Pocher wird erneut Vater

13.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Momentan zeigt Comedian und Moderator Oliver Pocher (41) in der TV-Tanzshow "Let's Dance" Rhythmusgefühl. Doch bald beginnt für ihn eine Herausforderung ganz anderer Art: Pocher wird zum vierten Mal Vater. Das bestätigte sein Management am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es wird Pochers erstes gemeinsames Kind mit Model Amira Aly (26). Die Österreicherin hatte am Samstag auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht, den sie mit einem Baby-Emoji und dem Schriftzug "soon" (deutsch: bald) kommentierte. Das Portal "RTL.de" berichtete über die Schwangerschaft.

Im Herbst waren Pocher und Aly bei einer Charity-Gala erstmals zusammen öffentlich aufgetreten. Das Paar lebt in Köln. Aus einer früheren Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden hat Pocher bereits eine Tochter und zwei Söhne.