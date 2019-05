Köln

Verfolgungsjagd im Rückwärtsgang: Autofahrer rast durch Köln

13.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat sich eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd - teils im Rückwärtsgang - mit der Polizei durch die Kölner Innenstadt geliefert. Der 25-jährige Mann ohne Führerschein sei in einem geliehenen Luxusauto am Rhein-Ufer entlang gerast, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Passanten hätten einen Streifenwagen am späten Sonntagnachmittag auf den Fahrer aufmerksam gemacht, der durch sein rücksichtsloses Verhalten und eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war.

Laut Polizei hielt der 25-Jährige zunächst an, als er die Streife bemerkte, gab dann aber Vollgas und fuhr im Rückwärtsgang davon. Dabei habe er keinerlei Verkehrsregeln beachtet und andere Verkehrsteilnehmer in teilweise lebensgefährliche Situationen gebracht. Verletzt wurde aber niemand.

Nach einer längeren Verfolgungsjagd, teils auch vorwärts fahrend, sei der Mann dann aus dem Auto gesprungen und habe sich hinter einem Betonpfosten versteckt. Sein 26-jähriger Beifahrer, der einen Führerschein hatte, habe das Steuer übernommen. Doch die Polizei stellte die beiden Männer. Ihnen wurden Blutproben entnommen, um diese auf Drogen zu überprüfen.

Gegen die Männer werde nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Strafvereitelung ermittelt.