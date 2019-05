Kassel

71-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Kassel verletzt

13.05.2019, 17:53 Uhr | dpa

Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag in Kassel beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 78-jährige Fahrerin des Wagens wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen und hielt dafür zunächst an einem Stoppschild, wie die Polizei mitteilte. Beim Anfahren übersah sie den 71-Jährigen mit seinem Motorrad. Obwohl der Mann mit gemäßigter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen können und sei gegen das Auto geprallt. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.