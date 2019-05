Kiel

Minister lobt geplante Senkung der EEG-Umlage für Landstrom

13.05.2019, 18:42 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat die Absicht der Bundesregierung begrüßt, die sogenannte EEG-Umlage für die Versorgung von Schiffen mit Landstrom deutlich zu senken. "Für den Klimaschutz und die Luftreinhaltung ist eine Senkung der EEG-Umlage für Landstrom ein wichtiger Schritt", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bundesregierung hat sich lange Zeit gelassen und wir könnten schon viel weiter sein."

Zuvor hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der dpa gesagt, die Bundesregierung habe sich bereiterklärt, die EEG-Umlage für Landstrom auf 20 Prozent zu verringern. Dies würde die Kosten deutlich senken.

Bisher nutzen Reedereien Landstrom auch in Häfen mit entsprechenden Anschlüssen nicht wie erhofft, weil er gerade auch wegen der EEG-Umlage viel teurer ist als der mit den eigenen Dieselmotoren erzeugte Strom. Erst am Donnerstag war in Kiel eine Landstromanlage am Norwegenkai für die Oslo-Fähren der Color Line eröffnet worden. Vom nächsten Jahr an sollen an der Förde auch Kreuzfahrtschiffe und Schweden-Fähren Landstrom beziehen können.