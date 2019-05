Arnstadt

Explosion in Arnstädter Solar-Unternehmen: Drei Verletzte

13.05.2019, 19:01 Uhr | dpa

Bei einem Feuer und einer Explosion in einer Firma für Solartechnik in Arnstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen seien vor Ort medizinisch versorgt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Zuvor hatte MDR Thüringen auf Twitter über den Vorfall am späten Montagnachmittag berichtet.

Was genau sich in der Werkshalle, in der die drei Verletzten arbeiteten, ereignete, war laut Polizei am Abend zunächst unklar. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht.