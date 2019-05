Freiburg im Breisgau

Eishockey: Freiburg holt britischen Nationaltrainer

13.05.2019, 21:13 Uhr | dpa

Der britische Eishockey-Nationalcoach Peter Russell wird neuer Cheftrainer des EHC Freiburg. Wie der Verein der Deutschen Eishockey-Liga 2 am Montag mitteilte, wird er Jan Melichar ablösen. Der 44 Jahre alte Schotte hat das britische Nationalteam in den vergangenen fünf Jahren von der C- bis zur A-Weltmeisterschaft geführt. Aktuell bestreitet Russell mit seinem Team die WM in der Slowakei, zum Auftakt verloren die Briten am Samstag gegen Deutschland 1:3. Als Vereinscoach ist Russell bei Glasgow Clan tätig.