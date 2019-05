Bahrenborstel

Feuerwehr schneidet lebensgefährlich Verletzte aus Autowrack

13.05.2019, 21:34 Uhr | dpa

Nach einem Unfall im Kreis Diepholz hat die Feuerwehr eine lebensgefährlich verletzte Frau aus einem Autowrack befreien müssen. Die 62 Jahre alte Autofahrerin sei am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens konnte nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von den Einsatzkräften herausgeschnitten. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 62-Jährige in eine Klinik geflogen. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste betreut werden. Die Holzhauser Straße war mehrere Stunden gesperrt.