Lügde

Anklage gegen zwei Beschuldigte im Fall Lügde erhoben

13.05.2019, 21:40 Uhr | dpa

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs im nordrhein-westfälischen Lügde ist einem Bericht zufolge Anklage gegen zwei Beschuldigte erhoben worden. Das habe das Landgericht Detmold bestätigt, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung". Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Detmold waren dazu am Abend zunächst nicht zu erreichen.

Das Gericht werde den Beschuldigten, einem 56 Jahre alten Dauercamper und einem 49-Jährigen, die Anklagen nun zuleiten und um Stellungnahme bitten, hieß es unter Berufung auf einen Gerichtssprecher. Danach werde entschieden, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird.

Im Fall Lügde werden ein 56-Jähriger und ein 33-Jähriger beschuldigt, über viele Jahre hinweg auf einem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen mehr als 40 Kinder missbraucht und dabei gefilmt zu haben. Der 56-Jährige, der 33-Jährige sowie der 49-Jährige sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Gegen weitere fünf Personen wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, des Besitzes von kinderpornografischem Material oder Strafvereitelung im Amt ermittelt.