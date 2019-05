Berlin

Gesellschaftspolitische Fragen am Deutschen Sparkassentag

14.05.2019, 00:50 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Gemeinsam allem gewachsen" veranstaltet der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) seinen diesjährigen Sparkassentag in Hamburg. Heute wollen DSGV-Präsident Helmut Schleweis und der Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, Harald Vogelsang, das Programm an diesem Mittwoch und Donnerstag (15./16. Mai) erläutern. Fragestellungen zum Zusammenhalt der Gesellschaft im 21. Jahrhundert und zur Rolle der Sparkassen sollen in unterschiedlichen Rede- und Diskussionsformaten thematisiert werden, heißt es vorab. Am Mittwoch wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Rednerin erwartet, einen Tag später Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Seit mehr als 200 Jahren seien die Sparkassen ein Teil der deutschen Wirtschaft und prägten den Standort Deutschland, schreibt der Verband auf der Website zum Sparkassentag. Angesichts gesellschaftlicher Veränderungen durch demografischen Wandel sowie Ab- und Zuwanderung seien auch die Sparkassenorganisationen vor Herausforderungen gestellt. Die mehr als 380 Sparkassen in Deutschland verdienten 2018 rund 2,2 Milliarden Euro.