Weitere Plädoyers im Prozess um Dreifachmord von Hille

14.05.2019, 01:17 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David Ebener/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um den Dreifachmord von Hille in Ostwestfalen sollen heute Nebenkläger und Verteidiger ihre Plädoyers halten. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für beide Angeklagten gefordert. Sie beantragte Mitte April vor dem Landgericht Bielefeld zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für die 52 und 25 Jahre alten Männer. Bei dieser Höchststrafe wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Sollte das Landgericht Bielefeld den Zeitplan einhalten, wollen die Richter am 23. Mai ein Urteil verkünden.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die beiden Angeklagten erst einen 72 Jahre alten Nachbarn, dann einen 64 Jahre alten Hilfsarbeiter und später einen 30 Jahre alten Geschäftspartner erschlagen, um sich zu bereichern. Die drei Leichen waren vor über einem Jahr verscharrt auf Höfen in Hille an der Landesgrenze zu Niedersachsen gefunden worden.