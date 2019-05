Wiesbaden

Land informiert über EU-Förderprogramme

14.05.2019, 01:25 Uhr | dpa

Gut eineinhalb Wochen vor der Europawahl gibt die hessische Landesregierung heute einen Überblick über EU-Projekte in dem Bundesland. Damit will die schwarz-grüne Koalition deutlicht machen, wie Hessen von den Förderprogrammen und dem damit verbundenen Geld aus Brüssel profitiert. Zu dem Termin in Wiesbaden werden neben Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Umweltministerin Priska Hinz und Sozialminister Kai Klose (alle Grüne) erwartet. Am 26. Mai wird das EU-Parlament neu gewählt.