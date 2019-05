Kiel

Regierung teilt Landesergebnisse aus der Steuerschätzung mit

14.05.2019, 02:02 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung gibt heute bekannt, mit welchen Steuereinnahmen sie in den nächsten Jahren plant. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wird dazu in Kiel die regionalisierten Zahlen aus der jüngsten Steuerschätzung verkünden. Nach deren Ergebnissen müssen Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst erwartet. Die Einnahmen des Staates wachsen zwar weiter, aber weil die Konjunktur schwächelt, nicht mehr so stark wie zuletzt. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung erwartet, welche konkreten Konsequenzen die Landesregierung in Kiel aus den eingetrübten Einnahmeerwartungen ziehen wird.