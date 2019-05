Erfurt

Anti-Terror-Übung in Erfurt mit mehr als 1000 Einsatzkräften

14.05.2019, 02:27 Uhr | dpa

Wegen einer großangelegten Anti-Terror-Übung der Bundespolizei werden Teile des Erfurter Hauptbahnhofes abgesperrt. Mehr als 1000 Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei, Bahn und Erfurter Katastrophenschutzamt beteiligen sich heute Abend an einer Simulation, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Das gespielte Szenario: Täter schießen und zünden Sprengsätze. Die Übung soll bis in die Morgenstunden am Mittwoch dauern. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr soll es nach Angaben der Deutschen Bahn nicht kommen. Allerdings fahren Stadtbusse und Straßenbahnen den Erfurter Bahnhofstunnel zwischen Dienstagabend (21.00 Uhr) und Mittwochmorgen (04.00 Uhr) nicht an, wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke Erfurt hieß.