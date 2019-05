Verden (Aller)

Gericht verhandelt Fall von Selbstjustiz

14.05.2019, 02:29 Uhr | dpa

Einen Fall von brutaler Selbstjustiz verhandelt das Landgericht Verden ab heute. Angeklagt ist ein 1981 geborener Mann, dem Geiselnahme vorgeworfen wird. Er soll 2016 im Kreis Diepholz mit zwei unbekannten Handlangern einen Mann geschlagen und verschleppt haben, weil der ihm angeblich Geld gestohlen hatte.

Mit dem Opfer fuhren die drei Täter in einen Wald im Kreis Nienburg. Dort musste der Entführte ein Erdloch graben, in dem die Männer ihn laut Anklage bis zum Hals begruben. Den Mund verklebten sie demnach mit Klebeband, so dass der Mann Todesangst ausstand. Die Täter versuchten ihr Opfer zu zwingen, das Versteck des angeblich gestohlenen Geldes zu verraten. Schließlich ließen sie den Mann jedoch frei. Der Prozess ist mit zahlreichen Zeugen bis zum 26. August terminiert.