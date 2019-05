Passau

Im Armbrust-Fall werden Obduktionsergebnisse erwartet

14.05.2019, 03:18 Uhr | dpa

Der Eingang des Hauses in Wittingen, in dem zwei Leichen gefunden wurden, ist mit Absperrband gesichert. Foto: Christophe Gateau (Quelle: dpa)

Im Fall der getöteten fünf Menschen in Bayern und Niedersachsen sollen heute im Laufe des Tages die Ergebnisse der Obduktionen vorliegen. Drei Tote waren am Samstag in einer Pension in Passau gefunden worden, zwei weitere am Montag in Wittingen bei Gifhorn - in der Wohnung einer der beiden in Passau gefundenen toten Frauen.

Wie genau die beiden Fälle zusammenhängen, steht noch nicht fest. Am Samstag hatten Mitarbeiter einer Passauer Pension in einem Zimmer drei 53, 33 und 30 Jahre alte Gäste tot gefunden. Die Ermittler stellten drei Armbrüste sicher. Bei den zwei in Wittingen leblos entdeckten Frauen wurden laut Polizei keine Armbrüste oder Pfeile gefunden. Eine der beiden Frauen soll die Lebenspartnerin der in Passau gestorbenen 30-Jährigen gewesen sein.