Erfurt

Kabinett nimmt Prognose der Steuerschätzer unter die Lupe

14.05.2019, 03:49 Uhr | dpa

Die Landesregierung beschäftigt sich in ihrer Sitzung heute mit den Auswirkungen der neuen Steuerschätzung auf Thüringen. Anschließend will sich Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dazu äußern. Laut Arbeitskreis Steuerschätzung sollen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bis zum Jahr 2023 zwar steigen, allerdings nicht mehr in dem Ausmaß wie noch im vergangenen Herbst erwartet.

In der Regierungsmedienkonferenz geht es außerdem um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Thüringen. Eine Unternehmerdelegation aus Thüringen reist demnächst nach Moskau und Kazan, die Hauptstadt der autonomen russischen Republik Tatarstan, mit der Thüringen wirtschaftlich zusammenarbeitet.