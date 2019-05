Trier

Seniorin bei Schlägerei umgestoßen: Bein gebrochen

14.05.2019, 05:45 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in Trier hat sich eine unbeteiligte ältere Dame das Bein gebrochen. Die Frau sei durch den Tumult am Montagnachmittag umgestoßen worden und zu Boden gefallen, teilte die Polizei mit. Etwa vier bis fünf Männer hatten sich demnach geprügelt, der Grund dafür war zunächst unklar. Die Polizei nahm zunächst einen Mann in Gewahrsam, die weiteren Beteiligten flüchteten. Im Laufe des Abends gerieten die Männer erneut aneinander. Dabei nahm die Polizei zwei weitere Männer in Gewahrsam. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden. Die Frau musste mit einem komplizierten Beinbruch behandelt werden.