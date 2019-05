Mainz

Ziercke: Opfer aus anderen Kulturen mit anderen Sorgen

14.05.2019, 05:49 Uhr | dpa

Die Betreuung von Kriminalitätsopfern aus anderen Kulturkreisen stellt Ehrenamtliche des Weißen Rings nach Angaben des Bundesvorsitzenden Jörg Ziercke vor besondere Herausforderungen. "Wer den Staat und auch die Polizei anders erlebt hat, als wir es hier in Deutschland machen, der hat ganz andere Vorstellungen und auch ganz andere Ängste", sagte Ziercke in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Der glaubt auch im Grunde nicht, dass die Polizei helfen will." Umso schwieriger sei es, diese Menschen dann zu Aussagen zu bewegen.

In solchen Fällen müsse Vertrauen wieder aufgebaut werden, sagte der frühere Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA). Ein ganz großes Problem sei das beispielsweise auch bei von Menschenhandel betroffenen Menschen - etwa Frauen, die zur Prostitution nach Deutschland gebracht worden seien und wenn Angehörige im Heimatland erpresst würden, sagte Ziercke.