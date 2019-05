Koblenz

Drittes Geschlecht: noch wenige Anträge

14.05.2019, 05:51 Uhr | dpa

Von der neuen Möglichkeit zur Eintragung eines dritten Geschlechts haben in Rheinland-Pfalz bislang kaum Menschen Gebrauch gemacht. Nur in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben bislang zwei Menschen beantragt, ihr Geschlecht in "divers" zu ändern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Standesämtern ergab. Vier Menschen beantragten danach, ihren Geschlechtseintrag zu streichen: einer in Kaiserslautern und drei in Trier. Ein Grund für die Zurückhaltung könne die Furcht vor weiterer Diskriminierung sein, sagte Esther Lau, Vorstandsmitglied im Verein "Queer Mittelrhein".

Einige Menschen mehr nutzten das neue Gesetz jedoch, um ihr Geschlecht von männlich in weiblich oder von weiblich in männlich zu ändern - zwei in Neuwied, zwei in Trier und zwei in Zweibrücken.