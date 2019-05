Leipzig

Museum für Druckkunst feiert Jubiläum in Leipzig

14.05.2019, 05:54 Uhr | dpa

Setzkästen aus einer alten Druckerei stehen im Museum für Druckkunst in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Museum für Druckkunst in Leipzig ist vor 25 Jahren gegründet worden. Das Haus feiert an diesem Sonntag (19. Mai), dem Internationalen Museumstag, sein Jubiläum und lädt zum Tag der Offenen Tür. "Alle Maschinen sind funktionstüchtig und einsatzbereit", sagte Direktorin Susanne Richter. Mehr als 100 Maschinen, Unzählige Matrizen mit verschiedenen Schriftarten, Zeilen- und Einzelsetzmaschinen warten auf ihren Einsatz und geben einen Einblick in mehr als 500 Jahre Mediengeschichte.