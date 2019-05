Dresden

365-Euro-Ticket Thema vor Wahl in Leipzig und Dresden

14.05.2019, 05:58 Uhr | dpa

Die Forderung nach einem 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ist eines der bestimmenden Themen vor der Kommunalwahl in den großen Städten Sachsens. In Leipzig wollen SPD und Linke den Stadtrat kommenden Mittwoch über einen Antrag entscheiden lassen, ob ein Konzept für ein Jahresticket für den Nahverkehr für 365 Euro erstellt wird. Mittlerweile haben nach Angaben den Umweltverbandes Ökolöwe mehr als 10 000 Menschen eine Petition für das 356-Euro-Ticket unterschrieben.

In Dresden fordern CDU und Linke das Jahresticket für einen Euro pro Tag im Kommunalwahlprogramm. Der Stadtrat beschloss vergangene Woche, einen derartigen Tarif in Erwägung zu ziehen. Die Kommunalwahlen in Sachsen finden am 26. Mai parallel zur Europawahl statt.

Udo Becker, Verkehrsökologe der Technischen Universität Dresden, kritisiert, dass bei den Forderungen meist unklar bleibt, wer das günstige Ticket finanzieren soll. Er plädiert dafür, dass Autofahrer dafür zahlen müssen, das "teuerste, schädlichste und ineffizienteste Verkehrsmittel" für tägliche Wege in der Stadt zu nutzen. Würden Autofahrer stärker zur Kasse gebeten, könnten die Gelder in Busse und Bahnen gesteckt werden, so Becker. Dadurch würden die Angebote attraktiver und mehr Menschen würden sie nutzen.