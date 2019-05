Offenbach am Main

Sonniger Dienstag an Rhein, Mosel und Saar

14.05.2019, 06:58 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen auf einen sonnigen und heiteren Dienstag freuen. Es dürften zwar im Laufe des Tages auch einige Wolken aufziehen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Dabei bleibe es aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. In den kommenden Tagen können immerhin 17 bis 18 Grad erreicht werden. Dazu bleibt es am Mittwoch noch trocken, ab Donnerstag zieht dann aber wieder Regen auf.