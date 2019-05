Mittenwalde

Kleintransporter kracht gegen Baum: Fahrer stirbt

14.05.2019, 07:02 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist bei Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) mit einem Kleintransporter gegen einen Baum gekracht und tödlich verunglückt. Der Mann kam mit dem Kleintransporter auf der Bundesstraße 246 nahe dem Ortsteil Gallun in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Baum, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die 19-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Warum der Wagen am Montagabend von der Straße abkam, war zunächst unklar.