Drachenfliegen im Museum: zweiter Flugsimulator in Anklam

14.05.2019, 07:08 Uhr | dpa

Das Otto-Lilienthal-Museum im vorpommerschen Anklam nimmt am Internationalen Museumstag am Sonntag einen neuen Flugsimulator in Betrieb. Simuliert wird der Drachenflug mit einem sogenannten Rogallo-Flügel, einem Hängegleiter, der 1948 vom Ehepaar Rogallo in den USA erfunden wurde. Körpereinsatz wie beim ersten Flugsimulator eines Lilienthal-Gleiters ist nicht nötig. Harte Landungen sind jedoch vorprogrammiert. Außerdem können Besucher des Museums eine weitere Erfindung der Brüder Gustav und Otto Lilienthal kennenlernen, die in keinem Kinderzimmer fehlt: Baukästen. Landesweit beteiligen sich am Sonntag 87 Museen und Heimatstuben mit Veranstaltungen und Aktionen am Museumstag. Viele gewähren freien Eintritt, bieten Vorträge und Sonderführungen an.