Hagenow

Schuss bei Streit in Hagenow: Zwei Verdächtige gefasst

14.05.2019, 08:38 Uhr | dpa

Nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen auf offener Straße in Hagenow (Ludwigslust-Parchim), bei dem auch ein Schuss fiel, hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, wurden die Männer angehört, um die Hintergründe des Vorfalls vom Montag genau aufzuklären. Es handelt sich um einen 22- und einen 28-Jährigen, sie wurden jeweils in ihren Wohnungen in der Region gefasst. Verletzt wurde niemand, weitere Einzelheiten sollten später mitgeteilt werden.

Laut Polizei war eine vierköpfige Gruppe in einen Streit mit zwei Männern von 19 und 23 Jahren verwickelt. Ein Mann aus der Gruppe soll dabei einen Schuss abgegeben haben. Diese Gruppe sei danach geflüchtet.

Die Polizei hatte am Tatort zwar Beweismittel gesichert, aber zunächst nicht klären können, warum es überhaupt zum Streit gekommen war. Unklar blieb zunächst auch, ob es sich um eine scharfe oder um eine Schreckschusswaffe handelte.