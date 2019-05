Kirchen (Sieg)

16-Jähriger stürzt mit Motorrad und wird schwer verletzt

14.05.2019, 08:48 Uhr | dpa

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist in Kirchen (Kreis Altenkirchen) mit seinem Zweirad verunglückt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach seinem Sturz am Montagabend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.