Arnstadt

Nach Explosion in Solar-Unternehmen: Statik wird geprüft

14.05.2019, 08:55 Uhr | dpa

Nach einer Explosion in einer Firma für Solartechnik in Arnstadt soll an diesem Dienstag die Statik des Gebäudes geprüft werden. Das teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei Thüringen mit. Am Montagnachmittag war es in einer Lagerhalle zu der Explosion gekommen und es war Feuer ausgebrochen. Am Morgen war nicht klar, ob und wann die Polizei das Gebäude betreten kann.

Nach ersten Erkenntnissen war am Montag in der Halle ein Stromverteilerkasten explodiert, hieß es. Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Drei Mitarbeiter wurden verletzt. Ein 61 Jahre alter Mann erlitt schwere Verbrennungen und kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Zwei 27 und 28 Jahre alte Männer wurden leicht verletzt.