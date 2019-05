Frankfurt am Main

Wichtige Straße in Frankfurter Innenstadt gesperrt

14.05.2019, 08:59 Uhr | dpa

Weil ein Fassadenteil eines Gebäudes in der Frankfurter Innenstadt herabzufallen droht, ist ein Abschnitt der Kurt-Schumacher-Straße seit Montag für den Verkehr gesperrt. Die wichtige Verkehrsader ist Angaben der Stadt Frankfurt zufolge zwischen Schöne Aussicht und der Einkaufsstraße Zeil in Fahrtrichtung Norden bis auf Weiteres nicht befahrbar. Die Feuerwehr sei am Montag vor Ort gewesen, um die Bauaufsicht bei einer Untersuchung der Fassade zu unterstützen, sagte ein Sprecher am Dienstag. Weitere Details, wie etwa zur Dauer der Straßensperrung, waren zunächst nicht bekannt.