Bergrheinfeld

Zwei Tote nach Brand in Haus gefunden

14.05.2019, 09:22 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Wohnhaus nahe Schweinfurt sind zwei Leichen gefunden worden. Das Feuer in der Gemeinde Bergrheinfeld sei am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet worden, sagte eine Sprecherin. Details waren zunächst unklar.