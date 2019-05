Eisenberg

Ein Toter bei Lkw-Unfall auf der A9

14.05.2019, 10:16 Uhr | dpa

Bei einem schweren Lkw-Unfall am Dienstag auf der Autobahn 9 bei Eisenberg ist ein Mann ums Leben gekommen. An einer Baustelle fuhr er mit seinem Lkw ungebremst auf einen am Stauende stehenden Laster, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Lastwagen fuhren in die Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen wurden aber keine weiteren Menschen verletzt. Die A 9 war am Vormittag in Richtung Berlin gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz abgeleitet.