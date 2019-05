Neu-Anspach

Ermittler setzen nach Raubüberfall auf TV-Fahndung

14.05.2019, 10:16 Uhr | dpa

Eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf eine Rentnerin in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) setzt die Polizei auf die Fernsehsehndung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich durch den öffentlichen Fahndungsaufruf am Mittwoch (15. Mai) Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter. Diese hatten im Dezember 2017 die 79-Jährige in ihrem Haus überfallen und aus dem Tresor wertvollen Schmuck, Uhren und jede Menge Bargeld geraubt, wie die Agentur der Sendung am Dienstag mitteilte. Eine DNA-Analyse ergab, dass einer der beiden Räuber außerdem an der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Groß-Karben (Wetteraukreis) im Jahr 2013 beteiligt gewesen sein könnte.