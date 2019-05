Kiel

Holstein Kiel mit zwei Trainingslagern in Saisonvorbereitung

14.05.2019, 10:22 Uhr | dpa

Holstein Kiel hat das Programm für die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Trainingsauftakt für die "Störche" ist am 19. Juni. Am 22. Juni folgt das erste Testspiel gegen den Landesligisten Eckernförder SV. Geplant sind zwei Trainingslager im brandenburgischen Kremmen (23. bis 28. Juni) sowie in Bad Tatzmannsdorf/Österreich (7. bis 14. Juli). Die Spielzeit 2019/20 startet am letzten Juli-Wochenende.