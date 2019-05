Stendal

Weltkriegsmunition an Bahngleisen gefunden: Sprengung nötig

14.05.2019, 10:34 Uhr | dpa

In der Nähe von Bahngleisen in Stendal ist eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die rund neun Zentimeter große Granate müsse gesprengt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Sprengkörper dazu bereits auf eine Wiese außerhalb der Stadt transportiert. Der Bahnverkehr werde dadurch nicht eingeschränkt. Die Sprengung soll bis zum Mittag erfolgen.