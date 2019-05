Erfurt

Thüringer Industrie verzeichnet Umsatzzuwachs

14.05.2019, 10:41 Uhr | dpa

Die Industriebetriebe in Thüringen haben im ersten Vierteljahr rund 8,3 Milliarden Euro Umsatz verzeichnet. Mit 465 Millionen Euro Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe dies einem Plus von 5,9 Prozent entsprochen, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Der Anstieg bei den Exporten betrug 297 Millionen Euro oder 10,6 Prozent, insgesamt wurden Waren im Wert von 3,1 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. Im Inlandsgeschäft betrug der Zuwachs 168 Millionen Euro oder 3,3 Prozent auf über 5,2 Milliarden Euro.