Lange Staus nach schwerem Unfall auf der A1 bei Lübeck

14.05.2019, 12:19 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 1 bei Lübeck hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben war ein Lastwagen in Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Moisling auf einen Kastenwagen aufgefahren und hatte ihn gegen die Leitplanke geschoben. Ein zweiter Lkw fuhr in die Unfallstelle hinein. Zur Anzahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Eine Person sei zunächst in einem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, habe aber inzwischen befreit werden können, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn in Richtung Fehmarn wurde gesperrt, der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben zurück bis zum Autobahnkreuz Lübeck.