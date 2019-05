Duisburg

Mann fährt in Schlangenlinien zum Entzug: 3,5 Promille

14.05.2019, 12:19 Uhr | dpa

In Schlangenlinien und mit rund 3,5 Promille im Atem ist ein 57-jähriger Autofahrer zu einer Entzugsklinik in Duisburg gefahren. Zwei Zeugen sei aufgefallen, wie der Mann auf dem Parkplatz der Klinik ein anderes Auto rammte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der 57-Jährige in die Klinik ging, folgten sie ihm laut Polizei und informierten die Mitarbeiter. Dem Mann wurden die Autoschlüssel abgenommen. Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten gab er vor, nicht selbst gefahren zu sein. Er habe schließlich getrunken. Davon zeigte sich die Polizei aber wenig beeindruckt. Gegen den 57-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss erstattet. Sein Führerschein wurde eingezogen.