Hannover

Jugendliche simulieren vorab Europawahl

14.05.2019, 12:23 Uhr | dpa

Bei der Europawahl am 26. Mai dürfen sie nicht abstimmen, doch testweise können Jugendliche in Niedersachsen und Bremen schon vorab ein neues Europaparlament wählen. Eine deutschlandweite U18-Wahlsimulation am kommenden Freitag (17.5.) wird in den Bundesländern von den Landesjugendringen organisiert und soll der politischen Bildung dienen.

In Niedersachsen seien fast 40 Wahllokale in Schulen, Freizeitzentren oder anderen Orten registriert, teilte der Landesjugendring am Dienstag in Hannover mit. "Die Kinder und Jugendlichen lernen so, sich mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen, eine Meinung zu bilden und diese zu vertreten", sagte Vorstandsmitglied Jens Beuker. An der eigentlichen Europawahl dürfen in Deutschland nur volljährige Wähler teilnehmen.

Für die U18-Europawahl gibt es im Bundesland Bremen nach Auskunft des dortigen Landesjugendrings 13 Wahllokale. In Bremen wird parallel auch eine Landtagswahl simuliert. Daran dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren teilnehmen; bei der eigentlichen Bürgerschaftswahl am 26. Mai sind Jugendliche ab 16 wahlberechtigt.