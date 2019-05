Timmendorfer Strand

Frühjahrsputz im Großaquarium Sea Life: Oktopus hilft mit

14.05.2019, 13:31 Uhr | dpa

Ein Oktopus greift beim Frühjahrsputz in den Aquarien des Sea Life mit an. Foto: Frank Molter (Quelle: dpa)

Im Großaquarium Sea Life in Timmendorfer Strand war am Dienstag Fensterputzen im großen Stil und zum Teil auch im Taucheranzug angesagt. Mit Schrubber und Wischmopp rückten Mitarbeiter den Ablagerungen auf den großen Glasscheiben der Aquarien von außen und innen zu Leibe. "Bei uns ist die Scheibenfläche mit insgesamt 180 Quadratmetern ungefähr sechsmal so groß, wie bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus", sagte Sea-Life-Sprecherin Maike Hasenäcker.

Doch nicht nur die Scheiben wurden auf Hochglanz gebracht. Auch für einige der tierischen Bewohner gab es eine Frühjahrskur. Mit einer Zahnbürste massierte Aquarist Stefan Tauscher die Panzer der kleinen Zierschildkröten, die im Regenwaldbereich leben. "Mit dem leichten Schrubben der Schildkrötenpanzer unterstützen wir die Häutung", sagte Tauscher. "Das ist wie eine Massage für die Tiere."

Streicheleinheiten gab es auch für "Speedy", eine Grüne Meeresschildkröte. Neugierig schaute sie dem Taucher bei der Arbeit zu. Während Schwarzspitzen-Riffhaie, Kaisermakrelen und andere Bewohner des 220 000 Liter fassenden Ozeanbeckens einfach nur zusahen, legte der Oktopus in seinem Becken selbst "Hand" an. Neugierig inspizierte er die Spülbürste, die Tauscher ihm hinhielt. "Oktopoden sind sehr intelligente Tiere, da ist die Putzeinlage eine sehr willkommene Abwechslung", sagte er.

Im Sea Life Timmendorfer Strand an der Ostsee leben etwa 2500 Tiere aus mehr als 100 verschiedenen Arten.