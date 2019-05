Leipzig

Frauke Petry bringt Tochter zur Welt

14.05.2019, 13:31 Uhr | dpa

Ex-AfD-Chefin Frauke Petry (43) ist erneut Mutter geworden. Das Baby sei am Montag zur Welt gekommen, sagte ein Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle von Petrys Blauer Partei am Dienstag in Leipzig. Zuvor hatte Petrys Ehemann Marcus Pretzell die Geburt auf Twitter verkündet. "Frauke, Paulines 9 Geschwister und ich sind überglücklich, sie gesund und quietschfidel im Leben begrüßen zu dürfen", twitterte Pretzell. Das Mädchen ist das zweite gemeinsame Kind der beiden. Sie haben zudem jeweils vier Kinder aus erster Ehe.