Hannover

Land fördert Forschungskooperationen mit Israel

14.05.2019, 13:54 Uhr | dpa

Das Land fördert mehr Forschungskooperationen zwischen niedersächsischen und israelischen Hochschulen als zunächst geplant: Zusammen mit der Volkswagenstiftung sollen in diesem Jahr 15 Projekte Fördermittel bekommen. Die Zahl und die Qualität der Anträge seien so hoch gewesen, dass der ursprüngliche Förderansatz von 2 auf 4,5 Millionen Euro erhöht worden sei, teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag in Hannover mit.

Eingereicht wurden 81 Anträge. Unter anderem wird ein Forschungsprojekt zwischen Technischer Universität Braunschweig und der Hebrew-University-Hadassah Medical School zur Krebszellenforschung gefördert oder ein Vorhaben zur Alzheimer-Forschung der Universitäten Göttingen und Tel Aviv. Seit 1977 unterstützt Niedersachsen Wissenschaftskooperationen zwischen hiesigen Hochschulen und israelischen Forschungseinrichtungen, um vor allem die Zusammenarbeit junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus beiden Ländern zu stärken.