Büsum

Büsum will Schleswig-Holsteins "Kies"-Hafen werden

16.05.2019, 15:37 Uhr | dpa

Büsum will Schleswig-Holsteins "Kies"-Hafen werden. Neben Krabbenkuttern sollen künftig auch Kies-Schuten den tideunabhängigen Nordseehafen anlaufen. Das teilte die egeb: Wirtschaftsförderung am Donnerstag mit. Für das Schüttgut soll eine 6000 Quadratmeter große Fläche genutzt werden. Unternehmer aus Husum und Nindorf (Kreis Dithmarschen) unterzeichneten einen entsprechenden Kooperationsvertrag.

Angesichts des knapper werdenden groben Kies und des anhaltenden Baubooms sei ein steigender Umschlag des wertvollen Baustoffs zu erwarten, erläuterte egeb-Hafenkoordinator Jens Korte. Ziel des Vorhabens sei die verlässliche Versorgung der schleswig-holsteinischen Bauunternehmen mit Rohstoffen. Der Bezug dieses Materials über den Seeweg stellt für die Unternehmen eine wirtschaftlich attraktive Alternative dar.

Hintergrund ist, dass Kies in den erschlossenen Gruben Schleswig-Holsteins knapp wird. Gleichzeitig können Genehmigungsverfahren zur Erschließung neuer Kiesgruben Jahre dauern. Der Bedarf an hochwertigem, grobkörnigem Material kann also nur noch durch Importe, unter anderem Seekies, gedeckt werden, hieß es.