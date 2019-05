Fulda

Tätersuche nach gescheiterter Geldautomaten-Sprengung läuft

16.05.2019, 16:59 Uhr | dpa

Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Fulda sucht die Polizei weiterhin nach den Tätern. Mittlerweile sei bekannt, dass sie auch in der Bank auf der anderen Straßenseite eine Sprengung versucht hätten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen hatten demnach in der Nacht zum Mittwoch ein dunkles Auto in der Nähe der beiden Tatorte beobachtet. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Diese hatten versucht, mit Gasflaschen die Automaten zu sprengen - waren dann jedoch aus bislang unbekannten Gründen unverrichteter Dinge geflüchtet.