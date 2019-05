Pritzwalk

Mann mit Axt attackiert Polizisten

16.05.2019, 18:23 Uhr | dpa

Pritzwalk (dpa/bb) – Ein 53-jähriger Mann hat in Pritzwalk (Prignitz) Polizisten mit einer Axt angegriffen und einen Hund auf sie gehetzt. Wie die Polizei in Neuruppin am Donnerstag mitteilte, musste ein Beamter den Hund am Mittwochnachmittag auf einem Grundstück unweit eines Pflegeheimes mit zwei Schüssen töten. Der 53-Jährige sei überwältigt worden und kam in eine psychiatrische Klinik. Er habe zuvor schon mit einem Hammer und einer Axt Bewohner eines Pflegeheimes bedroht und dort randaliert.

Das Personal rief die Beamten, denn der Mann hatte dort wegen anderer Vorfälle bereits Hausverbot. Die Polizisten fanden den 53-Jährigen dann auf dem Grundstück, wo dieser sie angriff. Axt und Hammer wurden sichergestellt. Zum Motiv gab es keine Angaben. Es werde wegen Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.