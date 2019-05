München

Landtagspräsidentin Aigner fordert Aus für Zölibat

16.05.2019, 18:41 Uhr | dpa

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner fordert das Ende des Zölibats und die Priesterweihe von Frauen in der katholischen Kirche. "Wir müssen das Potenzial erschließen sowohl der Frauen - als auch der Männer, die nicht zölibatär leben wollen", sagte die Katholikin und CSU-Politikerin dem "Münchner Merkur" (Freitag). Das Zölibat sei "für viele ein großes Hindernis, sich für den Priesterberuf zu entscheiden. Es gibt, so weit ich weiß, auch keine Begründung dafür in der Bibel."

Das gelte auch für die Priesterweihe von Frauen: "Das Ebenbild unseres Herrgotts ist nicht der Mann, sondern der Mensch. Ich kann nicht erkennen, dass eine in der Kirche vorgelebte Gleichstellung das Fundament unseres katholischen Glaubens erschüttern soll."