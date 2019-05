Berlin

Fußgänger von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

16.05.2019, 19:14 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Lastwagen fuhr nach Angaben des Fahrers am Donnerstag gegen 2.50 Uhr auf der Möllendorffstraße in Richtung Weißenseer Weg, als ein Fußgänger die Fahrbahn betrat. Der Laster konnte demnach nicht mehr ausweichen und erfasste den 29-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Atemalkoholkontrolle des Verletzten ergab einen Wert von 1,9 Promille.