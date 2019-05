Potsdam

Turbine holt Slowenin: Nach Adrijana Mori kommt Sara Agrez

16.05.2019, 20:32 Uhr | dpa

Frauen-Fußballbundesligist Turbine Potsdam hat die 18-jährige Sara Agrez verpflichtet. Nach Adrijana Mori ist Agrez die zweite slowenische Nationalspielerin, die Turbine im Sommer nach Brandenburg holt. "In der ersten deutschen Liga zu spielen, war für mich immer ein Wunsch", wird Abwehrspielerin Agrez in einer Mitteilung des Vereins am Donnerstag zitiert. "Ich sehe Turbine Potsdam als besten Verein für meine Weiterentwicklung." Agrez, die vom slowenischen Meister ZNK Pomurje Beltinci zu Turbine wechselt, hat bereits für die A-Nationalmannschaft ihres Landes gespielt. Mit Lara Prasnikar steht eine weitere Slowenin bei Potsdam bereits unter Vertrag.