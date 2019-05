Eggesin

Wagen stößt mit Zug zusammen: Autofahrer schwer verletzt

16.05.2019, 21:16 Uhr | dpa

An einem Bahnübergang in Eggesin (Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstag ein Auto mit einem Regionalzug kollidiert. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang den Zug zu spät bemerkt. In dem Regionalzug zwischen Ueckermünde und Pasewalk saßen acht Fahrgäste, die wie der Lokführer unverletzt blieben, hieß es. Am Auto entstand Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von rund 75 000 Euro. Die Bahnstrecke Pasewalk - Ueckermünde blieb zunächst gesperrt.