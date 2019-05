München

Islamistischer Terror bleibt Gefahr für Bayerns Sicherheit

17.05.2019, 02:02 Uhr | dpa

Der islamistische Terrorismus bleibt in Bayern die größte Bedrohung für die innere Sicherheit. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht des Verfassungsschutzes, der am Freitag (12.00 Uhr) von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München vorgestellt wird. Auch wenn derzeit keine konkreten Erkenntnisse über einen bevorstehenden Anschlag in Deutschland oder Bayern vorlägen, bestehe nach wie vor eine anhaltend hohe Anschlagsgefahr.

Darüber hinaus konstatiert der Bericht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen leichten Zuwachs an Rechtsextremisten. Wurden 2017 noch 2320 bayernweit registriert, waren es im Vorjahr 2360. Damit lebt deutschlandweit etwa jeder zehnte Rechtsextremist im Freistaat. Mit rund 1000 blieb die Zahl der als besonders gewaltbereit eingestuften aber in Bayern konstant. Anders als in früheren Jahren organisieren sich die Rechtsextremen aber in immer loseren Bündnissen und nutzen das Internet für ihre Aktionen.