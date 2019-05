Dessau-Roßlau

Urteil zum Tod eines 22-Jährigen aus Köthen erwartet

17.05.2019, 02:11 Uhr | dpa

Einer der Angeklagte (M) sitzt im Dessauer Landgericht an der Anklagebank. Foto: Sebastian Willnow/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess zum Tod eines 22-Jährigen bei einem nächtlichen Streit in Köthen wird heute in Dessau-Roßlau das Urteil erwartet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die 17 und 19 Jahre alten Männer für den Tod des jungen Kötheners verantwortlich sind. Der schwer herzkranke Mann war vorigen September bei einem Streit auf einem Spielplatz an einem Herzinfarkt gestorben. Seit Monaten stehen die jungen Afghanen wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Dessau-Roßlau.

Mit Blick auf Erkenntnisse im Prozess stufte die Staatsanwaltschaft den Vorwurf zuletzt nur noch als gefährliche Körperverletzung ein und forderte Jugendstrafen. Die Verteidigung argumentierte, der Tod des 22 Jahre alten Deutschen könne nicht den Angeklagten zugerechnet werden.

Der Fall hatte im vergangenen Jahr zahlreiche Demonstrationen des rechten bis rechtsextremen Spektrums sowie Gegenproteste ausgelöst und wurde bundesweit wahrgenommen.